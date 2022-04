Wie viele Menschen einst auswanderten, kann heute nur geschätzt werden. Statistiken gehen von etwa sechs Millionen Menschen aus. Diese könnten Deutschland ab 1820 meist aus Gründen der Armut und der Not den Rücken gekehrt haben. Viele Handwerker waren dabei, die eine teure und auch kräftezehrende Schiffsreise auf sich nahmen, um in einer fremden Welt den Neuanfang zu wagen. Viele bauten sich eine neue Existenz auf, meist in den Vereinigten Staaten von Amerika. Oftmals waren es Männer, die sich auf den Weg begaben, um anderswo das Glück zu versuchen.

Alte Ostergrußkarte Bildrechte: Ursula Lehmkuhl, Deutsche Auswandererbriefsammlung, Forschungsbibliothek Gotha

Nicht allen gelang das Ankommen gut. Manche haben die Strapazen der mehrwöchigen Überfahrt auf einem Dampfschiff nicht überstanden, andere konnten beruflich nicht Fuß fassen, die nächsten waren von Heimweh geplagt und viele blieben anfangs Außenseiter in der neuen Umgebung. All diese Geschichten erzählen die Briefe der Auswanderer. Sie lagern heute in großen Teilen in Gotha und darauf ist Prof. Ursula Lehmkuhl von der Universität Trier besonders stolz, denn es sei die europaweit größte Sammlung, sagt sie. Die Sammlung gehört zur Forschungsbibliothek Gotha und damit auch zur Universität Erfurt.



"Das Besondere sind die Briefserien", so Prof. Ursula Lehmkuhl. Es sind "Briefe, die über einen längeren Zeitraum geschrieben worden sind." Damit geben sie Einblick in Lebenswege und Entwicklungen der Menschen. Die Briefe spiegeln das Leben der einfachen Leute wieder: Heirat, eine neue Familie, das erste Stück eigene Land, die Mühen, aber auch Erfolg. Lorenz Degenhart zum Beispiel schreibt ausführlich von seiner Reise und wie es ihm mit bescheidenem Wohlstand später als selbständiger Buchdrucker im Leben ergangen ist.