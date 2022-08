Darüber hinaus sammelte Herzog August Luxusgüter und erlesene Kunst, die er in seinen privaten Wohnräumen anhäufte. Nach seinem Tod wurde vieles aus seinem Besitz zur Begleichung von Schulden versteigert, anderes prägt die Räume in Schloss Friedenstein bis heute. Dazu zählen ein osmanisches Kräuterbuch, Buchsbaumfiguren aus der Renaissance, Löffel aus Konstantinopel oder französische Fächer, die in der Ausstellung zu sehen sind. Neben Kunstschätzen hinterließ der Adelige in Gotha einen rund 6.000 Seiten umfassenden literarischen Nachlass.