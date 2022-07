Tobias Pfeifer-Helke sieht einen europäischen Weg bei dieser Frage als wichtig an und weiß: "Einfach wird das nicht." Denn jetzt müssten die Indonesier signalisieren, was ihnen am liebsten wäre. Dann erst kann die Repatriierung - wie das Fachwort für das Zurückführen von Gütern in Heimatländer heißt - eingeleitet werden.

Einige Lebensgewohnheiten, Erkrankungen und Todesumstände sind bis heute an den Schädeln ablesbar. Bildrechte: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha