Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha hat große digitale Pläne. So ist eine neue 3D-Anwendung geplant, mit der Nutzerinnen und Nutzer "nach barockem Vorbild ihre eigene Ordnung der Welt in einem modellierten Kunstkammerschrank herstellen können", teilte die Digital-Projektleiterin Josefine Frank am Donnerstag in Gotha bei einer Pressekonferenz mit.