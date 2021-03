Völkerkunde Sächsische Museen starten Webseite zur Dekolonisierung

Repatriierung bedeutet das Zurückholen oder Zurückbringen von Kriegs- oder Zivilgefangenen in ihre Herkunftsländer. Im musealen Kontext verstehen wir darunter die Rückgabe menschlicher Überreste an die Hinterbliebenen. Wir möchten den Begriff "menschliche Überreste" nicht mehr benutzen. Wir benutzen lieber "Vorfahren" oder "Menschen", weil die Überreste wieder zu Menschen gemacht werden und zurückgegeben werden.

Man geht auf unsere Plattform und dann wird bei "Kontakt" gefragt: Was brauchen Sie? Für die informelle Anfrage – können wir uns persönlich oder virtuell treffen? Wir zeigen auf unserer Plattform diesen ganzen Prozess auf, aber letztlich geht es darum, hier vor Ort zusammen zu arbeiten. Weil so ein Rückgabe-Prozess dauert insgesamt so fünf, sechs Jahre, das findet nicht von heute auf morgen statt.

Deutschland ist ein föderales Land, das hat Vor- und Nachteile. Ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren eher Nachteile dadurch gab. Aber jetzt kann jedes Land durch dieses förderale System eigene Entscheidungen treffen und sein eigenes Tempo finden. Da seh ich die Zukunft sehr positiv. Ich denke, da hat Deutschland wahnsinnig nachgeholt. Das gilt auch für Sachsen, und nicht erst, seit ich hier die neue Direktorin bin. Sachsen hat sich in den letzten Jahren sehr gut geäußert, in der Kulturkonferenz zum Beispiel. Und in meiner Zusammenarbeit mit den Ministerien merke ich viel Rückenwind.