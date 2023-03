Rund 2.000 Porträts werden ihm zugeschrieben. Meisterhafte Arbeiten in Öl, die wegen ihrer allgemeinen Beliebtheit oft schon im Jahr ihres Entstehens von Kupferstechern in der Kunst der Schabkunsttechnik kopiert wurden. Mit diesem sehr aufwendigen Verfahren lassen sich die gemalten Vorlagen in all ihrer Pracht am lebensechtesten nachempfinden. So ist in erster Linie ein "Who is Who" des englischen Adels des 18. Jahrhunderts entstanden.

Das Sommerpalais Greiz präsentiert Joshua Reynolds Werke, die unser Bild vom englischen Adel bis heute prägen. Bildrechte: Greiz Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung