Denn wie der Chef des Hauses, Dr. Ulf Häder erklärt, gibt es eine ganze Reihe von Originalzeichnungen des in Aue geborenen Karikaturisten in der eigenen Sammlung. Hatte er sich doch regelmäßig an den hier in Greiz seit Jahrzehnten ausgerichteten Karikaturen-Biennalen und Triennalen beteiligt und wurde dabei 1980 und 1990 sogar als Preisträger gekürt. Immer wieder hat man auch Arbeiten von ihm für die Greizer Sammlung angekauft. Zuletzt im vergangenen Jahr ein Blatt, auf dem er sich, wie konnte es anders sein, mit der Corona-Thematik beschäftigte.

"Wieder einer ohne Maske" – steht in der Sprechblase über zwei Polizisten zu lesen, die in ihrem Boot einen einsamen Schiffbrüchigen auf seiner Palmeninsel umkreisen. Hier hat Ralf Alex Fichtner mal einen Klassiker des Genres variiert. Was sonst eigentlich nicht so seine Sache war, galt er doch als der Maler unter den Karikaturisten. Als ein Künstler, der mit der Wirkung von Licht und Schatten, aber auch mit der feinen Nuancierung von Farben zaubern konnte. Vielleicht ja eine Folge seiner Berufsausbildung als Plakatmaler, die er in der 1970er Jahren gemacht hatte.