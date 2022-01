Eine junge Künstlergeneration orientiert sich an dem, was bei den Nazis verpönt und verschleudert wurde. Bei Herrmann Bachmann ist beispielsweise flächiger Expressionismus mit festen Konturen die Grundlage.

Matthias Rataiczyk ist Künstler und Vorsitzender des Kunstvereins "Talstrasse" e.V. Sein Vater, Werner Rataiczyk, war in den 50ern in Halle mit dabei, Werke von ihm sind auch in der Ausstellung zu sehen. Bildrechte: Archiv M.Rataiczyk

Alles dreht sich um die Burg Giebichenstein. Dass sie in den 50er-Jahren das produktivste Zentrum des expressiven Realismus und der Moderne in Deutschland war, ist heute leider weitgehend vergessen.

Paul Kaiser von Institut für Kulturstudien Dresden beschreibt die Situation: "Dieses Beispiel einer Revitalisierung der klassischen Moderne in einer ostdeutschen Stadt machte Schule, zog Studentinnen und Studenten an und auch Lehrkräfte, die sich um die Burg herum gruppierten, um die Burg Giebichenstein. Die das eben bis in die 50er-Jahre hinein dann auch in einem Maße ermöglichte, dass Halle zur vitalsten Kunststadt im Osten wurde, wie das der berühmte Dresdner Kunstschriftsteller Fritz Löffler einmal bezeichnet hat."

Einige der Künstler ziehen nach Halle-Kröllwitz, in die Nähe der Burg. Aus dem Kröllwitzer Atelierhaus Talstraße 23 wird sehr viel später der Kunstverein hervorgehen, in dem die "100jährigen" jetzt versammelt sind.

Der Sohn des Künstlerpaares Rosemarie und Werner Rataiczyk, heute beim Kunstverein Talstraße, kennt noch das Provisorium: "Neun Kinder, vier Familien unter einem Dach, teilweise mit einer Toilette, die eine Familie hatte das Bad des Hauses bekommen, die andere die Küche; hellhörig, unruhig – das war spannend aber auch sehr reizvoll. Man konnte auch mal von einem Atelier in das andere schwubbsen und schauen, was macht der und der …"

Auch Willi Sitte genoss in den 1950ern die besondere Atmosphäre in Halle – er wurde 1959 zum Professor an der Kunsthochschule "Burg Giebchenstein" berufen Bildrechte: DRA

Der Frauenbrunnen in Halle-Neustadt wurde von Gerhard Lichtenfeld geschaffen Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Mitte der 1960er-Jahre waren der jugendlich-euphorische Aufbruch und auch die Ausstrahlung Halles als Kunststadt vorbei. Warum es so kam, erklärt Matthias Rataiczyk vom Kunstverein Talstraße: "Ich glaube, da kommen unterschiedliche Dinge zusammen. Das eine, dass viele weggehen – und das natürlich ausdünnt. Das andere, dass das System den gesellschaftlichen Auftrag in den Blick nimmt, Möglichkeiten schafft, auch Aufträge auszuschreiben – und die Malerei eigentlich ein Stückchen nach hinten rückt."



Was auf diese Weise auflebt in Halle, sind die – eher unpolitischen – angewandten Künste von Metall bis zu Textilgestaltung. Freilich gibt es weiter gute Maler, doch eine kraftvolle Künstlergruppe wie in den 50er-Jahren hat die Stadt nicht wieder erlebt. An diese Zeit jetzt mit den sechs "100jährigen" zu erinnern sollte nur ein Anfang sein.