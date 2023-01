Schatzkammer – treffender kann man den Raum im Obergeschoss des Museums wohl kaum bezeichnen. Denn tatsächlich reiht sich dort ein Prunkstück der hauseigenen Sammlung ans andere: wertvolle Damaste, darunter ein Tuch in – wenn auch verblasstem, aber immer noch seidig glänzendem – Rot oder ein goldgelbfarbendes Gewebe, das Ansichten der Schlösser in Dresden, Moritzburg und Pillnitz zeigt. Das älteste Tuch in den an der Wand angebrachten Vitrinen wird datiert auf 1666, die Anfänge der Damastweberei in Großschönau. In der Mitte des Raumes: eine mit Porzellan und Silberbesteck gedeckte Tafel im Zusammenspiel mit einem edlen Damasttischtuch.