Halberstadt sei vielleicht nicht das richtige Pflaster für so ein Café, sagt Ladeninhaber Balster, es hätte zwar Anfragen gegeben, jedoch nicht so, dass es sich durchgesätzt hätte, um es wieder richtig in Gang zu bringen. Deswegen hat er die Räume nun für die Kunst zur Verfügung gestellt – die sich in die abgebrochenen Strukturen bestens einfügt, findet Leukefeld.

Das Material im Fokus

Gerade weil man auf die offengelegten Baustoffe wie Tapeten oder Fliesen schaut, gibt es einen spannenden Zusammenhang zum diesjährigen Thema der Biennale "Material turn". Denn auch in den Kunstwerken geht es um die Verwandlung von Material. Kunst und architektonischer Verfall sind hier eng beieinander. Beides sind Aggregatzustände von Material zwischen Ansehlichkeit und Vergänglichkeit. Bildrechte: Ilka Leukefeld, Kunst Biennale Halberstadt

Eindrücklich zeigt das die Arbeit von Nadine Adams, das auf merkwürdige Weise an Glasmalerei erinnert. Leukefeld beschreibt "Was wir hier sehen ist, sind etwa 30x30 Zentimeter große Flächen, die Collagen sind aus verschiedensten Verpackungsmaterialien. Und die sind in einem großen rechteckigen Rahmen angeordnet, hängen gegen die Fensterfront, so dass auch das Licht durchscheint. Aber es geht natürlich auch um die Materialität selbst: das Bewusstsein der heutigen Zeit, die Müllberge."

Umweltverschmutzung als Thema einer Rauminstallation