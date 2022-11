Einen Artikel über ihre neue Ausstellung "Die Kraft der Sprache. Spotten – Schmähen – Schelten" im Treppenhaus des Löwengebäudes der Martin-Luther-Universität (MLU) in Halle würde die hallesche Sprachwissenschaftlerin Andrea Seidel wohl so beginnen: "Scheks Aasd, du ahler Gackesel, das is ein Artikel für alle Gaffeedanten und die ganze Meschpoke". Sie liebt den halleschen Dialekt, in dem sich Schimpfworte ihrer Meinung nach besonders gut anhören.