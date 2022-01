Die Ausstellung in der hallischen Galerie Zaglmaier zeigt Malerei und Grafik aus den letzten 15 Jahren – eine Art Zwischenbilanz, denn Pfeifer feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Und noch immer blickt der Künstler kritisch auf seine Umwelt, auch wenn es nun nicht mehr Plattenbauten sind, die ihn interessieren. Stattdessen setzt Pfeifer nun Geländer und Teppen in Szene, mal mit, mal ohne Menschen. Sie führen zumeist ins Leere. Uwe Pfeifer spricht von einem Sinnbild: "So ein Geländer kann schützen – aber auch den Weg versperren. Außerdem kann man sich auf ein Geländer drauf stellen. Man fliegt oder stürzt ab." Für Uwe Pfeifer ist das ein Sinnbild auf die Nachwendesituation in Ostdeutschland.

Das Bild "Die Seeligen und die Verdammten" von Uwe Pfeifer ist in der Ausstellung in Halle zu sehen. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Uwe Pfeifer ist kein Künstler, der auf Experimente setzt, denn er will etwas erzählen. Und weil er selbst den Eindruck hatte, dass seine Arbeiten immer düsterer wurden, reiste er in den Harz, um in der Landschaft zu malen.



Was sich ihm da aber zeigte, war alles andere als romantisch, sagt Pfeifer: "Ich war regelrecht geschockt, als ich sah, in welchem Zustand der Wald dort ist. So schlimm hatte ich mir das gar nicht vorgestellt." Zwei kleine Ölbilder in der Ausstellung zeigen einen schwarzen Wald, in dem die Bäume wie zu einer Trauerfeier versammelt stehen.