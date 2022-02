Entstehen soll ein über 3.000 Quadratmeter großer modernistischer Neubau an der Seebener Straße, gegenüber dem historischen Burg-Areal. Der Baubeginn ist für 2024 geplant, die Fertigstellung für 2027. Die Kosten gab die Hochschule mit rund 23 Millionen Euro an. Der Hochschule zufolge soll der Neubau Bereiche zusammenführen, die bislang auf verschiedene Orte in der Stadt verteilt seien. So entstünden zwei zentrale Standorte für Kunst und Design.