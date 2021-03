Das mit dem "Gadget" hat tatsächlich eigentlich zehn Jahre gedauert, weil die Arbeit war fertig vor zehn Jahren und sie musste jetzt noch mal neu aufgesetzt werden. Da hat der Chef der Flughafengesellschaft, Herr Lütke Daldrup, sich der Sache auch sehr angenommen und die Arbeit ist dann auch termingerecht zur Einweihung vorgestellt wurden. Anhand der visuellen Dinge, die diese Kugeln tun, kann man sehen, welchen Status der Flug hat, der an diesem Gate entweder abfliegt oder ankommt. Also sie sehen: Das Flugzeug kommt jetzt, es wird geboardet oder es ist gerade ein Deboarding. Und wenn sie Glück haben und das Flugzeug richtig anfliegt und der Pilot das kommuniziert, könnten sie aus der Luft auch sehen, wenn sie an diesem Gate landen, dass da was passiert. Es ist so eine Art Kommunikation zwischen den Passagieren und dem Gebäude. Und dass das jetzt erst mal nicht so massiv sichtbar ist, ist natürlich ein bisschen schade. Aber das wird sicher werden, man muss Geduld haben. Was ich sehr angenehm gefunden habe, ist, dass gerade bei der Eröffnung von vielen Leuten gesagt worden ist, dass diese Arbeit für sie heute immer noch funktioniert. Es ist ja auch möglich, dass Arbeiten, die man irgendwann mal sehr aktuell empfindet, dann outdated sind. Wie sich das weiter entwickelt, das werden wir sehen. Ich denke, es wird wieder Flüge geben. Aber es wird sicher auch eine andere Art des Reisens geben werden und auch eine andere Bewusstheit darüber, wie man reist.

Die Lichtinstallation "Gadget" von Olaf Nicolai leuchtet am Abend nach der Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) Bildrechte: dpa