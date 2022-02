Ganz Deutschland ist im nationalen Taumel, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Auch der blutjunge Erick Dieckmann lässt sich von der Euphorie anstecken und zieht in den Krieg. Manon Bursian, die Direktorin der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt beschreibt die Situation: "Dieckmann meldete sich freiwillig in den Ersten Weltkrieg. Er wurde schwer verletzt, an einem Arm so angeschossen, dass er einen Finger verloren hat. Er lag zwei Jahre im Lazarett und hat danach, glaube ich, seine ganze Energie zusammengenommen. Er ist zuerst zum Studium nach Danzig gegangen, dann später nach Dresden. Und in Dresden hat ihn Gerhard Marcks angesprochen und nach Weimar geholt, ans Bauhaus."

Der Student überzeugt auf voller Linie – und mit dem Rückenwind des Erfolgs gerät er dann in einen regelrechten Schaffensrausch, wie ihn Bursian beschreibt: "In Weimar war für ihn die Revolution in Holz. Am Ende waren nachweisbar 28 Entwürfe – wir würden heute sagen Lizenzen – die ihm gehören. Damit ist er einer der produktivsten Bauhäusler in der Weimarer Zeit, der mit so vielen eigenen Kreationen am Ende auf den Markt gegangen ist. Das sind alle Stücke, die in Produktion gegangen sind, wo die Rechte ihm gehörten und die dann auch produziert wurden."