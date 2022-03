Sweater mit auffälligen Schalkragen, Businesshemden mit Manschette und gradlinig geschnittene Blusenkleider: Mit ihren zeitlosen Designs, die lokal und transparent in Halle produziert werden, zählen Kaur Hensel und Sven Hildebrand zu einer neuen Generation von Designern, die die Modewelt nachhaltig revolutionieren will.

Ein Trendwechsel in der Modewelt ist lange überfällig: Denn menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, der Einsatz von giftigen Chemikalien und lange Transportwege machen die Fashionbranche nach der Erdölindustrie zu jenem Wirtschaftszweig, der Mensch und Umwelt am meisten schadet. Auch Kaur und Sven üben Kritik an der Schattenseite der Modeindustrie: "Von einer Faserpflanze, die angebaut, geerntet, gesponnen, verwebt, gefärbt und in einer Näherei vernäht wird: Es ist absurd, wie oft ein Kleidungsstück um die Welt reisen muss, bis wir es in den Händen halten."