Die Franckeschen Stiftungen in Halle eröffnen am Samstag ihre neue Jahresausstellung mit dem Titel "Die Macht der Emotionen". Nach Angaben der Stiftungen richtet sie sich besonders an Jugendliche und junge Erwachsene. Demnach geht es in der Ausstellung um Emotionen in verschiedenen Lebensbereichen: um die bewusste Ansprache der Emotionen in der Werbung, der Politik oder ihren Nutzen beim Lernen. Das Thema soll interdisziplinär und lebensnah beleuchtet werden.