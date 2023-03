Dieser Mechanismus kommt einem doch bekannt vor. Beispielsweise in den heutigen sozialen Medien, in denen sich Shitstorms in Windeseile verbreiten. Sichtbar wird das in dem zeitgenössischen Teil der Ausstellung in einem Raum voller Bildschirme. Hier solle die Geschichte des Streitens und der damit verbundenen Posen und Inszenierungen gezeigt werden, vom Kino über das Fernsehen bis zu den sozialen Medien, formuliert Holger Zaunstöck einen Anspruch der Ausstellung.

Tatsächlich offenbaren sich Muster und es wird schnell klar, dass all diese Mechanismen keine Neuerfindungen des 20. Jahrhunderts sind, sondern die Gesellschaft treu begleiten. Bis hin zu Choreografien in den Fußballstadien, die den Schlusspunkt des Rundganges markieren. Streit als ewige Wiederholung, sowohl im privaten wie im historischen Kontext? "The same procedur as every year, James!"