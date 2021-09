Wegen des Brandschutzes bleiben die übrigen sechs Exponate zweidimensional. Sie sind auf großen LED-Tafeln in der Mitte der Bahnhofshalle arrangiert. Die Ausstellung ist umgeben von einer Bäckerei, einem Café und mehreren bekannten Fast-Food-Läden. Dieser örtliche Rahmen erzeugt ein Spannungsfeld, denn Vieles in dem Bahnhof wird schließlich "to go" verkauft. Das heißt, hier wird jede Menge Müll erzeugt. Bahnhofsmanger Karsten Kammler betont, man arbeite ständig daran – mit vielen kleinen Schritten –, dass die Geschäfte im Bahnhof nachhaltiger agieren.

Meisten Kunstwerke der Ausstellung werden auf LED-Tafeln im Hauptbahnhof Halle gezeigt. Bildrechte: Ole Steffen/MDR