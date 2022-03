Das Original der Himmelsscheibe ist noch bis zum 17. Juli im British Museum in London in der Ausstellung "The world of Stonehenge" zu sehen. Die Himmelsscheibe wurde 1999 von Schatzsuchern illegal auf dem Mittelberg bei Nebra (Burgenlandkreis) ausgegraben und 2002 in der Schweiz sichergestellt. Mit einem Alter von mehr als 3.600 Jahren gilt das Artefakt als weltweit älteste Darstellung konkreter Himmelsphänomene. 2013 wurde die Scheibe in das "Memory of the World"-Register der Unesco aufgenommen.