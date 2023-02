Kunsthandwerk in Halle Dekoration aus der Manufaktur: Das meditative Handwerk des Kerzenmachens

Eckart Riedel fertigt einzigartige, farbenprächtige Kerzen. In seiner Kerzenmanufaktur "Buntschein" in Halle geschieht jeder Arbeitsschritt von Hand. Zum Kerzenmachen ist Riedel, der auch als Erzieher in einem Kindergarten arbeitet, durch einen Zufall gekommen.