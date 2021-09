Am Samstag startet in Halle (Saale) der Kunstherbst 2021. An insgesamt drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im September sollen Kunst und Design in unterschiedlichen Formaten in der ganzen Stadt geboten werden, wie der Berufsverband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e.V. mitteilte. Im Programm: ein Designmarkt, offene Ateliers und eine Kunstmesse.