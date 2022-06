Die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle bekommt eine neue Rektorin. Eine Sprecherin der Hochschule sagte am Donnerstag, der Akademische Senat habe am Abend zuvor die Professorin Bettina Erzgräber zur neuen Rektorin gewählt. Die 58-Jährige folgt ab 1. Oktober 2022 auf Dieter Hofmann, der acht Jahre an der Spitze der Burg stand und sich für eine weitere Amtsperiode nicht zur Verfügung stellte. Laut einer Mitteilung der Hochschule erhielt Erzgräber 21 von 22 Stimmen bei einer Enthaltung. Ihre Amtszeit dauert bis Herbst 2026.