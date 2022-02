Ihr seid deutschlandweit bekannt, habt unter anderem in Frankreich, Norwegen, Kuba und Israel ausgestellt. Lasst uns nach New York schauen, was habt ihr dort gemacht?

Ingo Albrecht-Hauser: Wir wollten unbedingt nach New York, weil das für uns eine Art Hip-Hop-Graffiti-Mekka war – also aus der Kindheit, Jugendtagen. Und als wir das gemacht haben, waren wir Mitte oder Ende 20. Wir haben einfach den Flug gebucht und dann entschieden, wir wollen da noch ausstellen und deswegen akquiriert, wo können wir das machen. Wir haben Leute gefragt, die in New York aktiv waren, ob die jemand kennen und sind dann auf eine Galerie gekommen. Das war uns aber nicht genug, denn wir wollten uns in der ganzen Stadt verorten.

Wir hatten einfach Bock, wir wollten unbedingt nach New York. Ingo Albrecht-Hauser, KLUB7

Das Kunstkollektiv KLUB7 hat auch schon ein Floß zur Kunst gemacht. Bildrechte: KLUB7

Zu diesem Zeitpunkt haben wir sehr oft mit Kreide gearbeitet, Kreide im öffentlichen Raum platziert, temporär an verschiedenen Spots, die uns interessiert haben. An Verkehrswegen, wo Menschen durch müssen, an interessanten verwitterten Sportplätzen oder rostigen Toren.

Für uns war Kreide zu dem Zeitpunkt ein schöner Kompromiss, weil das auf der einen Seite so harmlos ist, weil es wieder weggeht, wenn es regnet, und relativ geduldet wird – aber dann dennoch von der Wirkung ziemlich stark ist. Durch diese feinen Muster, die wir zu der Zeit gemacht haben, sehr grafische Elemente waren da drin, haben wir eine relativ große Wirkung erzielt.

Das Kunstkollektiv KLUB7 kommt aus Halle und Berlin. Bildrechte: KLUB7

Für mich war New York damals das totale Graffiti-Mekka – oder ist es heute immer noch. Mike Okay, KLUB7

Mike Okay: Ich merke gerade auch, wie der Puls hochgeht, wenn ich New York ausspreche, weil es mit so vielen tollen Erinnerung verwoben ist. Allein bei der Musik, die wir damals gehört haben. Oder die Magazine, die wir uns angeguckt haben, die Filme, die wir gesehen haben. Es hat sich immer um New York gedreht, und darum war das auch selbstverständlich, dass wir irgendwann diese Stadt einfach mal besuchen mussten.