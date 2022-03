Das Kunstmusuem Moritzburg zeigt Arbeiten von Künstlerinnen, die bislang im Depot geschlummert haben. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Neue Akzente bei Werken von kunstschaffenden Frauen will das Haus auch mit der Neugestaltung der Dauerausstellung setzen. Es sollen Arbeiten von Künstlerinnen gezeigt werden, die noch nie zu sehen waren – Arbeiten, die bislang ihren Dornröschenschlaf im Depot geschlummert haben. Nun werden neun Gemälde und Plastiken von Annemarie und Katharina Heise sowie von Edith Dettmann in der Dauerausstellung präsentiert.



Weitere acht Werke von Künstlerinnen sollen in den kommenden Wochen in den Bereichen "Kunst vom 16. bis 19. Jahrhundert" und "Kunst in der SBZ/DDR 1945 bis 1990" dazukommen, darunter Gemälde von Anna Friederica Regina Ringe, Susanne von Nathusius oder Heidrun Hegewald und Susanne Kandt-Horn.