Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt Kunstforum in Halle erneut beschmiert

Schmierereien auf der Mauer der Kunststiftung Sachsen-Anhalt am Neuwerk 11 in Halle. Bildrechte: Kunststiftung Sachsen-Anhalt

Erst kürzlich hätte es einen ähnlichen Vorfall gegeben, so die Kunststiftung. Das Ausmaß der aktuellen Schmierereien dürfe diesmal jedoch nicht unkommentiert bleiben. Das Kunstforum in Halle stehe zwar für die Freiheit der Kunst, für freie Meinungsäußerung und einen kritischen Diskurs – diese Art der Meinungsäußerung sei jedoch inakzeptabel:

Die Mauer der Landesstiftung in Halle sei Teil der Stiftung und somit Aushängeschild und Statement zugleich, sagte Manon Bursion, Direktorin der Stiftung. Deshalb platzte ihr jetzt der Kragen. Dabei gehe es ihr in der Debatte weniger darum, dass sie seit Wochen die nächtlichen Schmierereien für viel Geld entfernen lassen müsse. Bursian stellt sich eine viel tiefgreifendere Frage – nämlich danach, was derzeit in unserer Gesellschaft vorgeht: