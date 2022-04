Novalis als Klimaaktivist?

Die unterschiedlichen Autorinnen und Autoren hat Gerstengabe denn auch porträtiert – ihre Texte kann man in einer Zeitung lesen und hören: einen philosophischen Aufsatz von Wolfgang Welsch, kurze Verse von Hans-Eckhardt Wenzel, Lutz Sailer oder süffisant knapp Simone Trieder. Neben den literarischen Annäherungen an Novalis haben sich auch Bildende Künstler dem in Oberwiederstedt geborenen Dichter gewidmet. Eine Installation von Jens Gussek mit dem Titel "Blue Flower Searching Novales". Bildrechte: Marco Warmuth

Manon Bursian, die Direktorin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, wollte mit dem Projekt den heute eher unbekannten Novalis in die Gegenwart holen. Anknüpfungspunkte gäbe es in seinem Werk einige: "Bei Novalis spielt natürlich diese Einheit von Natur und Mensch eine große Rolle. Das hat er in all seinen Werken mit unglaublich schönen Zitaten beschrieben." Das Thema des 21. Jahrhunderts sei Klimawandel – wahrscheinlich wäre Novalis heute bei Fridays for Future und würde flammende Reden halten.

Kunst zur unerfüllten Liebe – mit aktuellem Bezug

So haben sich die 30 Künstlerinnen und Künstler mit den unterschiedlichsten Facetten von Friedrich von Hardenberg beschäftigt – dem Dichter, aber auch Wissenschaftler. Novalis war schließlich auch Bergbauingenieur, Geologe und Salineassessor. Laut Manon Bursian könne man an den Grafiken und der Malerei sehen, was er im Bergwerk gemacht habe und wie die Ausbeutung der Natur ausgesehen habe.

Es gibt in der Ausstellung aber auch Stickereien, bei denen sich zum Beispiel eine Künstlerin damit auseinandergesetzt habe, warum wir ein Taschentuch so sehr lieben, in welches wir eine Träne reingeweint haben. Denn die unerfüllte Liebe ist bei Novalis ein Riesenthema gewesen. Eine Handstickerei auf einem Taschentuch von Lisa Reichmann thematisiert die unerfüllte Liebe. Bildrechte: Lisa Reichmann