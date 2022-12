Der Sensationsfund von einem awarischen Krieger mit kompletter Rüstung und Pferd wurde untersucht und rekonstruiert. Zu sehen in der Ausstellung: "Reiternomaden in Europa – Hunnen, Awaren, Ungarn" im Landesmuseum für Vorgeschichte Bildrechte: Déri Múzeum

Tatsächlich war die nomadische Lebensweise der Hunnen, Awaren und Ungarn keinesfalls primitiv, sondern eine hochspezialisierte Anpassung an das Leben in den Weiten der Steppe, sagt Archäologe Arnold Muhl. So sieht man die ausgetüftelten Jurten, so wetterfest wie ein Haus, aber in Kürze abbaubar wie ein Zelt, auch Pfeil und Bogen waren von höchster Präzision. Und manche Dinge fanden schließlich auch den Weg zu uns, wie die Steigbügel.



"Ohne die Steigbügel gäbe es hier das moderne Reiten überhaupt gar nicht", betont Muhl: "Denn wie finden Sie sonst Halt auf dem Pferd? Ein Ritter, der eine mit einer Lanze irgendwo hingeht, der braucht einen Widertritt und das habe ich nicht ohne Steigbügel. Wer das erfunden hat, weiß man nicht, aber erstmals kamen sie mit den Awaren, so im 6. oder 7. Jahrhundert hierher."



Denn das Pferd spielte die größte Rolle für die Reiternomaden, mit Ihnen trieben sie die riesigen Viehherden vor sich her und zogen teils auch in den Kampf. So sieht man in den Vitrinen vor allem auch Handels- und Beutegut. Und das hieß jede Menge Gold, Flaschen und Becher für festliche Bankette, aber auch sonstigen Schmuck. Der Archäologe ergänzt: "Man musste natürlich seinen Reichtum, seine Bedeutung zeigen, und das war eben das Gold. Nur so konnte man darstellen, dass man wer ist, dass man gleichrangig ist, auch mit den sesshaften Völkern."