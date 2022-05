Knapp zehn Gehminuten entfernt, gelangen Sie zur letzten Station der nächtlichen Museums-Tour: dem Beatles-Museum am Altmarkt. Es stimmt zwar, dass die Beatles nie in Halle gewesen sind – jedoch suchen die hier versammelten Raritäten, Kuriositäten und Originalstücke weltweit ihresgleichen. Das Beatles-Museum in Halle soll die älteste, größte und umfangreichste öffentliche Einrichtung zum Thema Beatles sein. Ursprünglich in Köln beheimatet und dort irgendwann mit Platzproblemen konfrontiert, hat es die Schau im Jahr 2000 nach Halle verschlagen.