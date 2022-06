Eine neue Foto-Ausstellung in Halle will zeigen, dass hinter Forschungsergebnissen, Zahlen und Statistiken echte Menschen stecken. Am Donnerstagabend, den 9. Juni 2022, ist sie unter dem Titel "Faszination Wissenschaft" mit Bildern von Herlinde Koelbl in der Leopoldina in Halle, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, eröffnet worden. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, die ihren Sitz ebenfalls in Halle hat. Deshalb ist die Ausstellung nun an beiden Orten gleichzeitig zu sehen.