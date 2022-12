Inklusion "Pflanzen, Blüten, Gärten" - wie ein Kunstprojekt in Halle geistig behinderten Kindern Freiräume bietet

Im Künstlerhaus 188 in Halle gibt es ein ganz besonderes Projekt: Für eine Woche kommen Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung in das Künstlerhaus und können sich kreativ austoben. Die Ergebnisse dieser Kreativ-Woche werden aktuell in der Ausstellung "Pflanzen, Blüten, Gärten" gezeigt. MDR KULTUR hat das Künstlerhaus besucht und mit Projektleiterin Anne Holderied über das inklusive Kunstprojekt gesprochen.