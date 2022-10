Christliche Missionare sind vor allem der Bekehrung wegen in die Welt gezogen. So nennt denn auch die Herrnhuter Brüdergemeine als hohes Ziel, "dass die Heiden viel von unserem Heiland erfahren". So jedenfalls wird Martin Dober zitiert, der genau das am 16. Juni 1731 an die Gemeine in der Heimat, nach Herrnhut schreibt. Dafür, heißt es in dem Brief weiter, reiche das Wissen, "dass es noch Seelen gibt, die nicht glauben können, weil sie nichts [von Jesus] gehört haben".