Noch prominenter ist sicher das Gemälde von Theodor Lux oder Lux Feininger, also der Sohn von Feininger. Er hat sein Gemälde aus dem Jahr 1933, also auf den Namen "The N~ of the narcissus" getauft, also nach der gleichnamigen Erzählung von Joseph Conrad. Das Bild ist momentan in Quedlinburg zu sehen. Wie sind Sie da vorgegangen?