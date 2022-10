Die fantastische Weltgeschichte, die Margret Eicher in "Battle Reloaded" erzählt, sie führt letztlich von der physischen in die virtuelle Welt. Und so tragen am Ende alle Figuren eine VR-Brille.



Die Medientapisserien von Margret Eicher entstehen alle am Computer. Und dann trifft das World Wide Web auf die Handwerkskunst der Weberei. Und so werden mehr als 1.000 Jahre Kulturgeschichte miteinander vernetzt. Vom Teppich von Bayeux zu "Battle Reloaded".