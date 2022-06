Besondere Drucktechnik aus der Schweiz

Stück für Stück näheren sich die Frauen dann immer mehr dem Original an. Die Schrift wiederum wurde gedruckt, doch auch da bedurfte es der Detektivarbeit. Den richtigen Flachdrucker für bearbeitetes Pergamentpapier fand Annette Friedrich schließlich in der Schweiz - nach zwei gescheiterten Anläufen bei anderen Druckerfirmen. Ein Drucker aus Leipzig habe ihr gesagt, dass sie für ihre Ansprüche den Rolls Royce unter den Druckern brauche - eine Swiss Q Print Maschine. "Da stehen welche in Berlin und welche in Hamburg", erinnert Sie sich an das Telefonat mit der Firma. Am Ende gab es ein happy end und die Zauberformeln erscheinen genau in dem farblichen Spektrum, wie es das Original vorgibt. Aufgeraute Seitenränder – das i-Tüpfelchen der Nachbildungen. Bildrechte: MDR/Ole Steffen

Insgesamt rund zwei Monate auf ein Jahr verteilt haben die Restauratorinnen an dem Teilfaksimile für das Replikat des Codex 136 gearbeitet. Bei der Vereinigten Domstiftern ist das Werk mit großer Freude entgegengenommen worden, sagt Annette Friedrich. Für sie und ihre Kollegin war es auch ein besonderer Auftrag, der nicht zu vergleichen ist mit dem, was die Buchrestauratorinnen ansonsten bearbeiten. Dabei gehe es eher um kleine Dokumente oder Urkunden oder mal ein Skizzenbuch eines Künstlers. "Aber nix im Stellenwert von dem, was historisch so aufgeladen ist", sagt Annette Friedrich und ergänzt, "da liegt die Latte sehr hoch".

Ein Schritt zum Weltdokumentenerbe für Merseburg