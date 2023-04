1968 beauftragte ihn der Beirat für bildende Kunst und Baukunst mit der Wandbildgestaltung für ein Bildungszentrum in der sozialistischen Planstadt, wo jedem Wohnkomplex laut Stiftung auch eine politisch-ideologische Konzeption zugrunde lag. Dazu sollten auch Arbeiten an der Fassade einer Mensa oder Schwimmhalle gehören, sie wurden am Ende nicht realisiert. Das für das Projekt engagierte Künstlerkollektiv löste sich im Streit auf.



1974 stellte Renau jedoch sein Großmosaik für das Lehrlingswohnheim fertig, es war seine erste Außenwandbildgestaltung und sowohl konzeptionell als auch formal-stilistisch ein Novum in der architekurbezogenen Kunst der DDR. Die Stiftung verweist dazu auf die Bildsprache mit kubistisch-futuristischen oder surrealistischen Elementen. Zudem sei die Kompositon so auf die Perspektive der Passanten abgestimmt, dass sie eine geradezu mitreißende Dynamik entfalte. Dass Keramikfliesen als Material gewählt wurden, sei der erheblichen Luftverschmutzung durch die nahe chemische Industrie in Halle geschuldet. Hergestellt wurden sie in Boizenburg.