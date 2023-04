Zum kulturellen Erbe in Deutschland zähle eine große Anzahl an Kunstwerken im öffentlichen Raum aus DDR-Zeiten, erklärte die Stiftung vor der Übergabe am Dienstag. Trotz ihres häufig identitätsstiftenden Charakters seien etliche dieser Arbeiten zerstört bzw. überformt worden, weil die Wertschätzung dafür gefehlt habe. Um Abhilfe zu schaffen sei das Programm "Baubezogene Kunst in der DDR" gestartet worden. Zu den herausragenden Arbeiten zähle man die Großmosaiken von Josep Renau (1907-1982), von denen in Deutschland nur drei in Halle und eins in Erfurt erhalten seien.



Geschäftsführer Philip Kurz erläuterte im Gespräch mit MDR Kultur dazu weiter: "Das Produzieren von Kunst für die Leute draußen und eben nicht nur fürs Museum oder für das Esszimmer von reichen Leuten, das ist eine große kulturelle Errungenschaft, die sehr DDR-spezifisch war." Der zeitliche Abstand erlaube einen doppelt neuen Blick auf das Werk Renaus, es habe Ideologie transportiert, sei aber dennoch tolle Kunst im Stadtraum. Sie nicht wertzuschätzen, bedeutete einen großen Verlust.