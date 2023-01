Magdalena Sophie Orland wurde 1992 in Erfurt geboren. Die Textildesignerin hat einen Master-of-Arts-Abschluss der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Für ihre Arbeit erhielt sie mehrere Auszeichnungen, so den Förderpreis der Wilhelm-Lorch-Stiftung (2020) oder den Material Designers Award der Kategorie Best Industrial Application in Mailand (2020) Sie hatte 2022 einen Lehrauftrag in der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim inne.