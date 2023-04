Vorgestellt wird außerdem das Projekt "HAND WERK", das in Kooperation mit der Union Sozialer Einrichtungen U.S.E. in Berlin entstand. In der dortigen Siebdruckwerkstatt und Schneiderei wurde das Trost spendende Stofftier "Wehwehchen" hergestellt. Schon beim Entwurf sollte der Prozess der Produktion in der Werkstatt für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen mitgedacht werden, so vereinfacht eine Schnittkontur zum Ausdrucken die Arbeit.