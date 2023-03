Die Hände von Olaf Korger erzählen viel über sein Berufsleben: Sie sind kräftig, mit wettergegerbter Haut. An manchen Stellen sind kleine Wunden zu sehen. Seit 40 Jahren arbeitet er als Steinmetz. Da komme es schon mal vor, dass man sich auf die Finger haut, sagt er lachend: "Manchmal rutscht man einfach ab. So ein Sandstein, der fühlt sich an wie Sandpapier, da kann es schon passieren, dass man sich verletzt. Aber je länger man im Beruf ist, desto sicherer wird man."