Kostenfreie öffentliche Toiletten sind eine Rarität – ob im Einkaufszentrum, an Bahnhöfen, Raststätten oder einfach in der Innenstadt. Für die Industriedesign-Studierenden Janina Gastauer und Matthias Franzen ist das nicht akzeptabel. Die beiden kritisieren die Situation um öffentliche Toiletten in Deutschland: Teuer und zu wenige gäbe es davon. Die Stadt Halle betreibt bspw. gerade einmal acht öffentliche und kostenfreie Klos. Ihrer Kritik haben die Studierenden in Form eines Drehkreuzes aus Pappe Gestalt verliehen, wie es sonst an Bezahlklos installiert ist und es an normalerweise frei zugänglichen Toiletten aufgestellt.