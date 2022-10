Fotos sind Momentaufnahmen. Wenn Sie Fotos unterschiedlicher Zeiten aufeinanderlegen, entwickelt sich so eine Art Chronik, an der wir Veränderungen ablesen können. Das tut die Fotografie und das hat Wüst manchmal konzeptionell forciert gemacht. Also er hat z. B. bestimmte Orte in Magdeburg vor 1989 fotografiert und ist nach '89, im Zuge der Veränderung der 90er-Jahre, als alles sich wandelte, genau an dieselben Orte gegangen, hat genau dieselben Einstellungen in seiner Kamera vorgenommen und noch einmal fotografiert. So wird Erinnerung sichtbar.