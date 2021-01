Der Hallesche Maler Werner Rataiczyk ist am Sonntag gestorben. Das erfuhr MDR KULTUR aus dem engsten Kreis der Familie. Der Künstler wäre im Juni 100 Jahre alt geworden. "Totenklage" von Werner Rataiczyk Bildrechte: VG-Bild-Kunst Bonn/Matthias Rataiczyk

Der Stadt Halle verbunden

Werner Rataiczyk wurde 1921 in Eisleben geboren und wurde zum Grafiker ausgebildet. 1940 wurde er eingezogen und während des Zweiten Weltkriegs nach Italien und Afrika geschickt, wo er in Kriegsgefangenschaft geriet. In der ägyptischen Stadt Fayid lernte er bei Georg Roppel und Gerhard Wendland. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland studierte Rataiczyk an Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle.

"Die Frau" – Kunstteppich von Werner Rataiczyk zusammen mit Rosemarie Rataiczyk Bildrechte: VG-Bild-Kunst Bonn/Matthias Rataiczyk Während seines Studiums wendete ich Rataiczyk immer mehr der abstrakten Malerei zu. Seine Werke sind geprägt von der Auseinandersetzung mit Pablo Picasso und der klassischen Moderne in Frankreich. Außerdem belebte er die Tradition des Kunstteppichs in Mitteldeutschland wieder: Er entwarf die Muster für Gobeline, die seine Frau Rosemarie Rataiczyk schließlich umsetzte. Werner Rataiczyk entwarf außerdem Glasfenster für verschiedene Gebäude und schuf Lithografien, so war er auch maßgeblich an der Trickfilmserie der DEFA "Feffi Kunterbunts Abenteuer" beteiligt.