Weil Reifendreher aber bis heute kein Ausbildungsberuf ist, wurde Christian zunächst Holzspielzeugmacher und ließ sich dann von einem alten Meister – damals war er 90 Jahre alt – das Handwerk von Grund auf beibringen. "Der stammte noch aus einer Zeit, wo du was hinter die Löffel gekriegt hast. Nicht, weil du frech warst, sondern weil du was falsch gemacht hast. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig", erinnert sich Christian an die Ausbildung.

Heute ist seine Reifendreher-Manufaktur die einzige weltweit! Seine Auftragsbücher sind voll. Die Archen und Pyramidenleuchter voller Figuren werden in alle Welt geschickt. Oft wird er nach Japan oder in die USA eingeladen, um sein seltenes Handwerk vor Ort vorzuführen. "Dann stehen die Leute vor uns und sind voller Bewunderung und Erstaunen und fast entsetzt, wenn sie sehen, wie die Späne fliegen und wie das alles funktioniert", erzählt Christian. "Da werden wir wirklich bewundert. In Deutschland ist die Ehrerbietung vor dem Handwerk bei weitem nicht so groß."