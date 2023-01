Portrait Handwerk trifft Haute Couture: Wie in Weimar extravagante Hüte entstehen

In Weimar betreibt Claudia Köcher ein seltenes Handwerk: Sie ist Hut- und Putzmacherin. In ihrer Werkstatt in Weimar stellt sie in liebevoller Handarbeit Hüte, Kappen und Mützen á la Babylon Berlin her. Dabei verbindet die Modistin traditionelle Techniken wie die Perlen- und Paillettenstickerei oder die Kunst der Federmacherei mit moderner Haute Couture.