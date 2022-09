In diesem Zusammenhang lernte Wewerka auch Ernst Barlach kennen, der ihn in seiner Formensprache beeinflussen sollte. Auch davon zeugen einige Exponate in der Schau. Wobei sich Wewerka auch von ihm absetzte, meint Eisold, denn: "Er gehört sozusagen zu den Wichtigen vor dem Ersten Weltkrieg. Er galt als großes Talent damals, zu den wichtigsten Künstlern der Reformjahre, die versuchten, das soziale Moment in die Kunst reinzuholen. Diese kleinen Figuren waren dafür gedacht, dass mehr oder weniger normale Leute sich diese zu Hause in den Wohnzimmerschrank oder irgendwo hinstellen. Und da ist es schon fast eine Ausnahme."

In Magdeburg sind nun gut 50 Arbeiten zu sehen, die verteilt auf Podesten dem Besucher quasi auf Augenhöhe gegenüberstehen. Das macht sie außergewöhnlich nahbar und stärkt den Ausdruck ihrer Bewegung, findet Eisold: "Das Spannende ist die Bewegung der Figuren im Raum, also wie sie stehen und gehen. Und natürlich geht das sehr nahe, was uns noch als Erinnerungshintergrund, vielleicht von unseren Großeltern überliefert worden ist. Das geht bis in die Gesichter, die sehr differenziert ausgearbeitet sind, trotz ihrer, muss man ja sagen, Winzigkeit."



So blickt die Schau auf eine fast vergessene Künstlerpersönlichkeit und weitet den Blick einmal mehr auf die damals so fortschrittliche Kunstgewerbe- und Handwerkerschule in Magdeburg.