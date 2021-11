Noch während seines Studiums an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig widmet sich Kunze der sozialdokumentarischen Fotografie – erst in den Hallen des Schwermaschinenbaus, dann in der Fischverarbeitung. Doch hier verlässt Kunze, laut Kurator Uwe Gellner, bereits die reine Dokumentation der Werktätigen. Vielmehr zeigt sich ein Ausbildungsalltag mit all seinen Untiefen.