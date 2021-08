Wenn man in Sachsen-Anhalt über künstlerisches Glas redet, denken die meisten vermutlich zuerst an die vielen Kirchen, die in den vergangenen Jahren neue Künstlerfenster bekamen. Weithin leuchtende Beispiele sind unter anderem Neo Rauchs Arbeiten für den Naumburger Dom oder das Monumentalkunstwerk aus Glas von Max Uhlig in der Magdeburger Johanniskirche. Schon weniger Menschen haben Hohl- und Flachgläser vor Augen, die aufwendig von Hand gefertigt werden.

Wie bemerkenswert diese Technik ist, können Interessierte in Sachsen-Anhalt in der Glasmanufaktur "Harzkristall" in Derenburg bei Wernigerode erleben. "Fast die wenigsten wissen, dass wir in Derenburg die nördlichste Glasmanufaktur Deutschlands haben", hebt Manon Bursian hervor, Direktorin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Das ist ein ganz besonders schützenswertes Handwerk, das gar nicht mehr an so vielen Orten möglich ist, weil es keine Hütte gibt."

Lange Tradition im Harz

In der Glasmanufaktur Derenburg können Interessierte Glasbläserei erleben. Bildrechte: Glasmanufaktur Derenburg Von 1966 an bis zur Wende gehörte die Glashütte der Halleschen Kunsthochschule Burg Giebichenstein. So entwickelte die Gestalterin Marita Voigt ihre berühmte Fernsehturm-Vase im damaligen VEB Harz Kristall Derenburg. Auch die DDR-Glasgestalterin Marlis Ameling wirkte dort. Es gibt in Derenburg also schon lange eine Anbindung an die zeitgenössische, künstlerische Glasfertigung.

Es lag demnach nahe, einen Wettbewerb für künstlerisches Glas auszurufen. Die Herausforderung war, hochwertige Alltagsobjekte zu entwerfen. "Das ist ein Stück weit Selbsterhaltungstrieb", gibt Ferdinand Benesch zu, Marketing-Leiter der Erlebniswelt "Harzkristall". "Denn wenn wir uns mit den Hochschulen und als Stiftung nicht darum bemühen, dass es neue Designer gibt, die mit dem Werkstoff Glas arbeiten, wird das in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht mehr geben." Die jungen Designerinnen und Designer wurden zunächst an die Technik herangeführt. Bildrechte: Ines Engelmann/Kunststiftung Sachsen-Anhalt