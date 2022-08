Karl Oppermann wurde 1930 als Sohn eines Elektromeisters in Wernigerode geboren. Schon als Schüler wandte sich Oppermann der Malerei zu und verließ die entstehende DDR aus politischen Gründen, um an der Hochschule für bildende Kunst in West-Berlin zu studieren.

Nach seinem Abschluss führten ihn Arbeitsaufenthalte nach Spanien und Italien. Außerdem waren seine Werke in Ausstellungen in New York, São Paulo, Paris oder London zu sehen. Er hatte ein Atelier auf der Insel Elba und bis zu seinem Tod in Barcelona.