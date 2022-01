Das Design war klar und schnörkellos – und extrem praktisch: Die Tassen ließen sich leicht und platzsparend stapeln und die Deckel hielten auf den Kännchen auch bei größerer Neigung beim Eingießen. Form folgt Funktion, das war Erich Müllers Credo. So führte er das Erbe der Bauhaus-Designer weiter. Still, aber in vollem Bewusstsein, wie sein Sohn Peter Müller einst berichtete – selbst als in der DDR die Bauhaus-Kunst als formalistisch gebrandmarkt wurde.